ارتفع عدد قتلى إرهابيي منظمة PKK، في إطار عملية "المخلب 3" التركية، التي انطلقت الجمعة في "سينات ـ حفتانين"، شمالي العراق إلى 15 إرهابيّاً. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها في موقع تويتر، الأحد.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه جرى الأحد "تحييد 6 إرهابيين آخرين، أربعة منهم في غارة جوية، واثنين خلال الاشتباكات، في إطار المخلب 3".

وأشارت إلى ارتفاع عدد قتلى الإرهابيين إلى 15 منذ انطلاق العملية في منطقة " سينات ـ حفتانين" شمالي العراق.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي PKK شمالي العراق.

والجمعة، انطلقت "المخلب 3" في "سينات ـ حفتانين"، بهدف ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء، بشكل كامل، على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب - 2"، في 12 يوليو/تموز الماضي، ضد إرهابيي منظمة PKK في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الإرهابية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.