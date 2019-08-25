سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: انتصار 30 أغسطس/آب وضع أُسس الجمهورية التركية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النصر الملحمي الذي حُقق في 30 أغسطس/آب 1922، وضع أسس الجمهورية التركية، جاء ذلك في رسالة نشرها، الأحد، بمناسبة "أسبوع النصر" الذي تحتفل به تركيا كل عام في الأسبوع الأخير من أغسطس؛ بمناسبة انتصارات الجيوش التركية.
أردوغان: انتصار 30 أغسطس/آب وضع أُسس الجمهورية التركية
استذكر الرئيس أردوغان جميع الشهداء، وفي مقدمتهم السلطان ألب أرسلان، ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك / AP
25 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسس الجمهورية التركية وُضعت مع النصر الملحمي الذي حققه الأتراك يوم 30 أغسطس/آب 1922.

جاء ذلك في رسالة نشرها، الأحد، بمناسبة "أسبوع النصر" الذي تحتفل به تركيا كل عام في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب بمناسبة انتصارات الجيوش التركية.

وأضاف الرئيس أردوغان أن الأمة التي اتخذت الأناضول موطناً مع "معركة ملاذكرد" أعلنت للعالم أجمع مع "حرب الاستقلال" أن هذه الأرض ستبقى موطناً أبديّاً لها.

وتابع الرئيس التركي "مع النصر الملحمي الذي جرى تحقيقه في 30 أغسطس 1922، وضعت أسس جمهوريتنا التي هي بمثابة ميراث مشتركة لنا جميعاً".

وأشار إلى أن الأسبوع الأخير من أغسطس/آب يُحتفل فيه بفخر واعتزاز تحت اسم "أسبوع النصر"، وخلاله تحقق الانتصار في معركة "ملاذكرد" و"الهجوم الكبير".

أردوغان شدّد على أن الشعب التركي أفشل، على مر التاريخ، جميع أشكال المحاولات والهجمات الرامية إلى تقويض وحدته وتعاضده.

وأضاف أن "هذا الشعب العزيز توّج المسيرة المباركة التي أطلقها مع انتصار ملاذكرد بالانتصار الكبير الذي حققه في دوملوبينار يوم 30 أغسطس 1922".

وبهذه المناسبة، استذكر الرئيس أردوغان جميع الشهداء، وفي مقدمتهم السلطان ألب أرسلان، ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وفي معركة "ملاذكرد"، يوم 26 أغسطس/أب 1071، تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرّار بعدد قليل من الفرسان.

هذا الانتصار فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تُعرف حاليّاً باسم تركيا، ويعتبر المؤرخون معركة "ملاذكرد" من أهم معارك التاريخ الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us