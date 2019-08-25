قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن احتمال تحقيق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق بدأ يتعزز.

جاء ذلك في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية، خلال وجوده في مدينة بياريتز الفرنسية لحضور أعمال قمة زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وقال جونسون في هذا الخصوص "أعتقد أن هناك فرصة مواتية لتحقيق بريكست عبر اتفاق، وخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو دونه مرتبط بمواقف أصدقائنا الأوروبيين وبعضهم موجود هنا الآن".

وتابع قائلاً "على بريطانيا أن تُظهر استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ولو تحقق بريكست دون اتفاق فإن بريطانيا ليست مرغمة على دفع 39 مليار جنيه إسترليني للاتحاد".

وتعهد جونسون الثلاثاء الماضي، بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد والمقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.

وفي وقت سابق، طلب جونسون، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.