سياسة
2 دقيقة قراءة
جونسون: تحقيق بريكست باتفاق احتمالٌ يتعزز وهو مرتبط بمواقف أوروبية
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك فرصة مواتية لتحقيق بريكست عبر اتفاق. مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو دونه، مرتبط بمواقف بعض الدول الأوروبية.
جونسون: تحقيق بريكست باتفاق احتمالٌ يتعزز وهو مرتبط بمواقف أوروبية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متفائل حيال إمكانية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي باتفاق  / AP
25 أغسطس 2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن احتمال تحقيق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق بدأ يتعزز.

جاء ذلك في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية، خلال وجوده في مدينة بياريتز الفرنسية لحضور أعمال قمة زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وقال جونسون في هذا الخصوص "أعتقد أن هناك فرصة مواتية لتحقيق بريكست عبر اتفاق، وخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو دونه مرتبط بمواقف أصدقائنا الأوروبيين وبعضهم موجود هنا الآن".

وتابع قائلاً "على بريطانيا أن تُظهر استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ولو تحقق بريكست دون اتفاق فإن بريطانيا ليست مرغمة على دفع 39 مليار جنيه إسترليني للاتحاد".

وتعهد جونسون الثلاثاء الماضي، بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد والمقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.

وفي وقت سابق، طلب جونسون، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us