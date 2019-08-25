سياسة
2 دقيقة قراءة
جواد ظريف يتوجه إلى فرنسا بالتزامن مع قمة مجموعة السبع
أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إلى أن زيارة جواد ظريف إلى فرنسا جاءت تلبيةً لدعوة نظيرة الفرنسي جان ايف لودريان مؤكداً أنه لن يجري مفاوضات أو اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده هناك.
جواد ظريف يتوجه إلى فرنسا بالتزامن مع قمة مجموعة السبع
وصول طائرة وزير الخارجية الإيراني لمدينة بيارتيس في فرنسا / AFP
25 أغسطس 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الأحد، إن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مدينة بيارتيس، التي تستضيف قمة قادة مجموعة السبع.

وأشار موسوي على صفحته في تويتر إلى إن محمد جواد ظريف لن يجري مفاوضات أو اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده هناك، مؤكداً أن الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة نظيرة الفرنسي جان ايف لودريان.

جاء إعلان موسوي عقب هبوط طائرة إيرباص مسجلة لدى الحكومة الإيرانية في بيارتيس، مما أثار التكهنات بأن يكون ظريف على متن الطائرة.

من جانبه قال مصدر بقصر الإليزيه إن وجود وزير الخارجية الإيراني في بيارتيس يأتي لتقييم الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أنه لا خطط لعقد اجتماع بينه وبين مسؤولين أمريكيين في هذه المرحلة.

في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي التعليق على الزيارة حسب وكالة رويترز.

وتعد زيارة ظريف لبيارتيس زيارة مفاجئة؛ حيث كان من المفترض أن يتوجه خلال الأيام القادمة إلى آسيا في إطار جولة لحشد الدعم لإيران، و سط الحملة الأمريكية ضدها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us