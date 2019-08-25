سياسة
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الجيش الإسرائيلي: القصف على سوريا نتيجة عملية استخبارية استمرت لأسابيع
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس، أن القصف الإسرائيلي الذي نفذ السبت في عقربا السورية يأتي بعد تنفيذ إسرائيل عملية استخبارية، الخميس الماضي، منعت تنفيذ جزء من الهجوم المنسوب إلى ميليشيات شيعية تعمل تحت إطار فيلق القدس.
الجيش الإسرائيلي: القصف على سوريا نتيجة عملية استخبارية استمرت لأسابيع
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل القصف على سوريا / AFP
25 أغسطس 2019

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان على موقعه الإلكتروني الأحد، تفاصيل الهجوم الذي نفذه ليلة السبت/الأحد على مواقع في سوريا، قال إنه استهدف فيلق القدس الإيراني وميلشيات شيعية.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس، أن القصف الإسرائيلي الذي نفذ السبت في عقربا السورية -بلدة تقع جنوب شرق دمشق- يأتي بعد تنفيذ إسرائيل عملية استخبارية، الخميس الماضي، منعت تنفيذ جزء من الهجوم المنسوب إلى ميليشيات شيعية تعمل تحت إطار فيلق القدس.

وقال مانيليس، "إن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية استخبارية إيرانية، ومنع هجوماً على الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن "العملية بدأت برصد تحركات إيرانية منذ فترة طويلة، شملت مراقبة خلية من الميليشيات الشيعية أحضر فيلق القدس عناصرها إلى سوريا، بهدف تنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة".

وأوضح أنه "تم رصد الخلية والمعدات التي وصلت إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي في الأسابيع الأخيرة، حيث تجمع أفراد الخلية في قرية عقربا، داخل مبنى عليه حراسة، تعود ملكيته إلى فيلق القدس، وتم هناك التخطيط للهجوم، وكان في المبنى مخزن وُضعت فيه المواد المتفجرة التي كانت ستستخدم في العملية".

وأضاف "تم رصد الخلية المكونة من أربعة أفراد، في قرية عرنة، في هضبة الجولان السورية، وتم تحديد أنهم يحاولون تنفيذ العملية أو جزء منها، وتم التشويش على قدرة هذه الخلية على تنفيذ الهجوم، الخميس الماضي".

وأشار مانيليس إلى أن "هناك نشاطات لفيلق القدس على الأراضي السورية، ودمشق التي تسمح بذلك تغض الطرف عنها، كما أن إسرائيل ترى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً استخبارياً بين سوريا وفيلق القدس، لذلك نواصل الاستعداد لعدة سيناريوهات هجومية ودفاعية".

من ناحيته، قال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي تامير هيمان، "إن الجيش تمكن من إحباط هجوم على الأراضي الإسرائيلية بفضل عملية استخبارية متينة".

وأضاف "حاول أتباع إيران في سوريا، في الأيام الأخيرة، إطلاق طائرات مسيرة مفخخة إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن الرصد الاستخباري كشف استعدادات الخلية في مبنى إيراني بقيادة قاسم سليماني، ما مكن الجيش من إحباط الهجوم".

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، ليلة السبت/الأحد، مسؤولية إسرائيل عن هجوم استهدف فيلق القدس وميليشيات شيعية في سوريا.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "بجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجوماً من قبل فيلق القدس والميليشيات".

وأضاف "إيران ليس لها حصانة في أي مكان، وقواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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