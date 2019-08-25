أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، استشهاد 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان أن الاشتباكات جاءت في إطار "عملية المخلب-3" التي أطلقتها القوات التركية في منطقة في "سينات-حفتانين" شمالي العراق الجمعة.

وأشارت إلى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى وأكدت استمرار العمليات ضد الإرهابيين في المنطقة.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة في بيان عن تحييد 24 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وتستهدف عملية "المخلب-3" ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم شمالي العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها عملية "المخلب-2" ضد إرهابيي تنظيم PKK في شمال العراق، في 12 يوليو/تموز الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل تركيا وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الإرهابي داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.