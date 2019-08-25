قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون الأحد، إن تنفيذ أول تحليق مروحي تركي أمريكي في أجواء الشمال السوري، يعد "نقطة تحول" ناجم عن جهود مركز العمليات المشتركة لتنسيق جهود إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضح روبرتسون أن جنرالاً تركياً وآخر أمريكياً أجريا طلعة استكشافية في أجواء شرق الفرات عبر مروحية.

مضيفاً أن هذه الخطوة تظهر مدى إيلاء واشنطن اهتماماً بمخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية وإحلال الأمن في شمال شرق سوريا ومنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في المنطقة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أعلن السبت، عن بدء عمل مركز العمليات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.