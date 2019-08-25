تمكنت مقاتلات الجيش التركي الأحد، من تحييد 9 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية "المخلب-3" التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة، مضيفة أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عملية "المخلب-3" تستهدف ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم في "سينات-حفتانين"، شمال العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها عملية "المخلب-2" ضد إرهابيي تنظيم PKK في شمال العراق، في 12 يوليو/تموز الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل تركيا وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الإرهابي داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.