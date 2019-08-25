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وزير الدفاع التركي يعلن بدء العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا، والرئيس الفرنسي يقول لترمب إن هدفهما المشترك هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

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وزير الدفاع التركي يعلن بدء العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا بدأ السبت، مشيراً إلى أن أولى الطلعات المشتركة للمروحيات التركية مع الولايات المتحدة بدأت في تدمير مواقع الإرهابيين. [TRT عربي]

وشدد أقار على أن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع المشروع "حتى النهاية" في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتها أو وجودها في إدلب. [TRT عربي]

وكان أقار اتفق مع نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفياً، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا قبل يومين. [TRT عربي]

ماكرون لترمب: هدفنا المشترك هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إن "هدفنا المشترك بخصوص إيران هو منعها من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة". جاء ذلك خلال لقاء غير مُجَدول عقده ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، قُبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوبي فرنسا. [TRT عربي]

وقال ماكرون إن قمة مجموعة السبع تأتي بالتزامن مع تصاعد التوتر حول مواضيع عديدة، في مقدمتها النزاع في سوريا، والاتفاق النووي الإيراني الذي تختلف أوروبا بشأنه مع الولايات المتحدة. [الأناضول]

من جهة أخرى أشار ماكرون في كلمة وجّهها إلى الفرنسيين قُبيل افتتاح القمة، إلى أن بلاده ستسعى لخفض حدّة الحرب التجارية العالمية الحالية. [TRT عربي]