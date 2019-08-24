سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم أزمة كشمير.. الإمارات تمنح مودي "وسام زايد"
منحت الإمارات رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أرفع وسام مدني تقديراً لـ"جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين" وفقاً لما قاله ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في وقت تتعرض فيه حكومة مودي لانتقادات عالمية واسعة، بسبب ملف كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
رغم أزمة كشمير.. الإمارات تمنح مودي "وسام زايد"
أطلقت الإمارات طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد المهاتما غاندي
24 أغسطس 2019

منحت الإمارات رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أرفع وسام مدني في البلاد خلال زيارته لها التي اختتمها السبت.

وقال حساب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على "تويتر"، إن الأخير "قلّد رئيس وزراء الهند وسام زايد تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

كما أشار الحساب إلى "إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاماً لمولد المهاتما غاندي".

وسبق أن ذكرت الخارجية الهندية أن الإمارات ستُقلّد مودي، "وسام زايد" خلال زيارته يومي الجمعة والسبت، والذي سبق أن منحته إياه في أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق السبت، بحث مودي، مع محمد بن زايد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء الإمارتية. ومن المرتقب أن يغادر إلى البحرين في زيارة هي الأولى على مستوى رؤساء وزراء الهند إلى المملكة.

يشار إلى أن زيارة مودي للإمارات تأتي في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us