سياسة
3 دقيقة قراءة
"الدفاع التركية" تنشر مشاهد من "درع الفرات" في ذكراها الثالثة
نشرت وزارة الدفاع التركية سلسلة تغريدات على "تويتر"، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق عملية درع الفرات، أرفقتها بمشاهد عن العملية، مشيرة إلى أن الجيش التركي هو الوحيد الذي قاتل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وجهاً لوجه.
"الدفاع التركية" تنشر مشاهد من "درع الفرات" في ذكراها الثالثة
أشارت وزارة الدفاع إلى أن الجيش التركي هو الوحيد الذي قاتل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وجهاً لوجه / AA
24 أغسطس 2019

نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، مشاهد عملية "درع الفرات" بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانطلاقها.

وفي سلسلة تغريدات نشرتها الوزارة على "تويتر"، وأرفقتها بمشاهد عن "درع الفرات"، أشارت أن الجيش التركي هو الوحيد الذي قاتل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وجهاً لوجه.

وأوضحت أن الجيش التركي تمكَّن من تحييد أكثر من 3000 إرهابي من "داعش" خلال 7 أشهر، في إطار العملية.

وأشارت إلى أن العملية التي انطلقت من أجل القضاء على تهديد المنظمات الإرهابية، وضمان أمن حدود البلاد وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، تمت بنجاح.

وقالت"في الذكرى الثالثة لدرع الفرات، نستذكر الشهداء الأبرار بالرحمة والامتنان، ونتوجه بالشكر إلى المصابين الأبطال".

وتضمنت المشاهد مقاطع عن العمليات العسكرية ضد الإرهاب، وعودة السوريين إلى منازلهم، وفرحة الأطفال وغيرها.

ويشار أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/آب 2016، وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مروراً بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"أعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلاً لـ "داعش" الإرهابي.

وتمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش الحر" من تطهير مساحة 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا.

وبفضل "درع الفرات"، أصبحت المناطق المحررة في الشمال السوري، مقصداً آمنا للمدنيين الفارين من ظلم إرهابيي "داعش" و"PYD" (الذراع السوري لمنظمة "PKK" الإرهابية).

وبعد اكتمال العملية، بدأت المنطقة الآمنة بين "أعزاز" و"جرابلس" شمالي سوريا، تُذكر باسم "درع الفرات"، وكانت الأولوية هي إعادة الحياة إلى طبيعتها، وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم.

ونجحت فرق سورية مدربة من قبل الجيش التركي، في تفكيك كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات بالمنطقة المحررة.

وشهدت المناطق المحررة تأسيس "مجالس محلية" بعد تحقيق الأمن والاستقرار، بدعم من السلطات التركية، بغية تسريع ترميم البنية التحتية وتقديم خدمات المياه والكهرباء والنظافة وتنظيم البيئة.

واستقبلت المنطقة أعداداً كبيرة من المدنيين السوريين الذين اضطروا إلى النزوح من مناطق أخرى بسبب الهجمات والحصار من قبل النظام السوري.

وبفضل المعابر الحدودية التي تربط تركيا بأعزاز وجرابلس، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل سريع في المنطقة.

وأشرفت وزارة التربية التركية ووقف "معارف" التابع لها، على خطوات مهمة فيما يتعلق بدعم أنشطة التدريس بمنطقة "درع الفرات" للأطفال والشباب السوريين.

وأنشأت تركيا مستشفيات في المنطقة، وأدخلتها في الخدمة لعلاج المواطنين، كما شرع وقف الديانة التركية، في أعمال لترميم المساجد في المنطقة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us