سياسة
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أردوغان: لا نعبأ بالتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط
شدّد الرئيس التركي على أن تركيا لا تعبأ بالتهديدات الغربية، وسوف تواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوقها في منطقة شرق المتوسط، في معرض انتقاده لتصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو.
أردوغان: لا نعبأ بالتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط
أردوغان خلال كلمة له أمام حشد من المواطنين الأتراك في ولاية آرتوين / AA
24 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن أنقرة لا تعبأ بالتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تُجرِيها شرق المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها في المنطقة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي أمام حشد من المواطنين الأتراك خلال زيارة لقضاء يوسف ألي التابع لولاية آرتوين في منطقة البحر الأسود.

وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن قليجدار أوغلو زعم أن تركيا هي الدولة الوحيدة غير الموجودة شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى مثل الولايات المتَّحدة وفرنسا وبريطانيا وقطر.

وتساءل الرئيس التركي عمّا إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.

وأضاف أردوغان "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصَّة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".

وتابع "نحن لا نعبأ بالتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة".

وتعارض كل من إدارة جنوب قبرص اليونانية واليونان والاتِّحاد الأوروبيّ والولايات المتَّحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

فيما أكَّدت وزارة الخارجية التركية في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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