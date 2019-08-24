عقدت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت جلسة استماع إلى ثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهَم فيها بحيازة نقد أجنبي، وحددت السبت المقبل لجلسة ثالثة.

وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة معتصم عبد الله إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقرّ بيت الضيافة بالخرطوم، وأفاد بأنه عُثر على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.

وأشار إلى أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد بأمر من النائب العامّ.

واستمعت المحكمة إلى الرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، بصفته شاهداً ثانياً للاتهام، وأفاد بأنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، "ووجدت الأموال ببيت الضيافة".

كما قدّم الشاهد الثالث، علي صديق حمد، موظف ببنك، إفادته حول عَدِّه الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة، فذكر أن الأموال التي عدَّها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.

فيما تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم البشير شفاهةً إلى المحكمة بطلبين، هما السماح بزيارته، والإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية على حكمه، استمرّت شهوراً وقُتل خلالها عشرات المتظاهرين.