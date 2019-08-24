سياسة
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الجيش التركي يطلق عملية "المخلب-3" شمالي العراق
قالت وزارة الدفاع التركية أنها أطلقت عملية "المخلب-3" ضد الإرهاب في منطقة "سينات ـ حفتانين" شمالي العراق، مشيرة إلى أن العملية انطلقت الجمعة مستهدفة أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم.
الجيش التركي يطلق عملية "المخلب-3" شمالي العراق
وزارة الدفاع التركية تطلق عملية "المخلب-3" ضد الإرهاب في منطقة "سينات ـ حفتانين" شمالي العراق / AA
24 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، إطلاق عملية "المخلب-3" ضد الإرهاب في منطقة "سينات ـ حفتانين" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية انطلقت في المنطقة الجمعة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم في "سينات ـ حفتانين".

ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة بدعم من المقاتلات والطائرات المسيَّرة والمدافع.

وفي 27 مايو/أيار الماضي انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء تماماً على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب-2" ضد إرهابيي تنظيم PKK في شمال العراق، في 12 يوليو/تموز الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل تركيا وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الإرهابي داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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