سياسة
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شركة إسرائيلية تعرض صوراً لمواقع عراقية تعرضت لهجمات
عرضت شركة إسرائيلية صوراً لأقمار صناعية لثلاثة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة، بعد تعرُّض 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لانفجارات غامضة خلال شهر.
شركة إسرائيلية تعرض صوراً لمواقع عراقية تعرضت لهجمات
كشفت شركة إسرائيلية صوراً لأقمار صناعية لثلاثة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة  / Reuters
24 أغسطس 2019

كشفت شركة "إميدج سات إنترناشونال" صوراً لأقمار صناعية التقطتها شركة تحليل بيانات إسرائيلية، لثلاثة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء الماضي في مقرّ قرب قاعدة بلد الجوية (تضمّ عسكريين أمريكيّين) شمال العاصمة بغداد، وفي ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وقالت الشركة إن الهجوم، كما تُظهِر إحدى الصور، على موقع قاعدة بلد الجوية المستهدفة الثلاثاء الماضي، أسفر عن تدمير حاويات شحن كانت داخلها، ونشرت أيضاً صورة لمخزن ذخيرة في قاعدة الصقر ببغداد التي تعرضت لهجوم في 12 أغسطس/آب الجاري تُظهِر تدمير المبنى الرئيسي له وإحداث أضرار جانبية كبيرة.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن المخزن ربما تَعرَّض لضربة جوية تبتعها انفجارات لذخيرة كانت داخله، قائلة إن الأضرار الجسيمة التي لحقت به امتدت مسافة 250 متراً.

أما الهجوم الثالث فاستهدف أيضاً مخزن أسلحة في 19 يوليو/تموز الماضي، في قاعدة بمدينة آمرلي شمالي البلاد وتسبب في مقتل إيرانيَّين اثنين واندلاع حريق كبير.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكيَّة الجمعة، أن إسرائيل شنّت ضربة واحدة على الأقلّ على مستودع للأسلحة في العراق، ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخبارتي كبير أن إسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في يوليو/تموز الماضي.

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي قرّر الجمعة، تكليف وزارة الدفاع وضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية، عقب عمليات قصف غامضة طالت مخازن أسلحة بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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