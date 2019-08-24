أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، من 25% إلى 30%.

كما قال إن الرسوم التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر/أيلول على باقي البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها 300 مليار سترتفع أيضاً من 10% إلى 15%.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات ردّاً على إعلان الصين عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال ترمب في تغريداته "ما كان ينبغي للصين فرض رسوم جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار".

وأضاف "بداية من أكتوبر/تشرين الأول، البضائع والمنتجات القادمة من الصين التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والتي نفرض عليها حاليّاً رسوماً جمركية بنسبة 25%، ستصبح النسبة 30%".

وتابع "باقي البضائع والمنتجات المستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار التي كنا سنفرض عليها رسومًا بدءاً من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح الآن 15%".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا ترمب شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين إلى البحث عن بدائل ردّاً على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

كما حثّ في سلسلة تغريدات الشركات الأمريكية على العودة إلى بلادها والتصنيع فيها، متوعداً بالردّ على الرسوم الصينية.