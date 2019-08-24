سياسة
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ترمب يرفع الرسوم الجمركية على واردات صينية
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%، ورفع الرسوم على بضائع قيمتها 300 مليار من 10% إلى 15%، ردّاً على عزم صيني لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
ترمب يرفع الرسوم الجمركية على واردات صينية
ترمب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية / AP
24 أغسطس 2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، من 25% إلى 30%.

كما قال إن الرسوم التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر/أيلول على باقي البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها 300 مليار سترتفع أيضاً من 10% إلى 15%.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات ردّاً على إعلان الصين عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال ترمب في تغريداته "ما كان ينبغي للصين فرض رسوم جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار".

وأضاف "بداية من أكتوبر/تشرين الأول، البضائع والمنتجات القادمة من الصين التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والتي نفرض عليها حاليّاً رسوماً جمركية بنسبة 25%، ستصبح النسبة 30%".

وتابع "باقي البضائع والمنتجات المستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار التي كنا سنفرض عليها رسومًا بدءاً من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح الآن 15%".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا ترمب شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين إلى البحث عن بدائل ردّاً على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

كما حثّ في سلسلة تغريدات الشركات الأمريكية على العودة إلى بلادها والتصنيع فيها، متوعداً بالردّ على الرسوم الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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