قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن تركيا قضت تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة "الحزام الإرهابي" على طول حدودها الجنوبية، معرباً عن أمل بلاده في القضاء على الجزء الشرقي للمؤامرة (شمالي سوريا)، عقب المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكيّ.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط وضباط الصفّ بأكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان "قضينا تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة الحزام الإرهابي الذي يراد إنشاؤه على طول حدودنا الجنوبية، ونأمل في إفشالها عند القضاء على جزئه الشرقي بعد المفاوضات الجارية" مع الجانب الأمريكيّ.

وشدّد على أن تركيا تتحرك وَفْقاً لأولوياتها الأمنية وبما يخدم مستقبل مواطنيها، وأنها من هذا المنطلق اشترت منظومة S-400 الدفاعية، مؤكّداً أن القوات المسلَّحة التركية تُعتبر اليوم من الجيوش الرائدة في العالَم.

ولفت أردوغان إلى أنه أجرى الجمعة محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت نحو ساعة ونصف، وأنه سيُجرِي محادثات مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وتابع "تأتي إلى منطقتنا قوى من بُعد آلاف الكيلومترات وتحشد جيوشها في المنطقة، لتتهمنا بعد ذلك بالتشجيع على الحرب، فيما تُظهِر نفسها على أنها حمامة سلام".

ووصف أردوغان من يدّعي عدم وجود تركيا في شرق المتوسط بـ"البؤساء"، قائلاً "في هذه المنطقة وجود لأمريكا وفرنسا وقطر وبريطانيا، أما تركيا فلا يريدون وجودها. يا لهم من بؤساء!".

وأكَّد أردوغان أن وجود التنظيمات الإرهابية داخل الحدود التركية قد وصل إلى نقطة الانتهاء إلى حدّ كبير، مشيراً أن أنقرة تعمل على حماية مصالحها في العراق وسوريا وشرق المتوسط ​​وشمال إفريقيا وأوروبا وعبر الأطلسي.