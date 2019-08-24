سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: قضينا على غرب "الحزام الإرهابي" عند حدودنا الجنوبية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضاء تركيا تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة "الحزام الإرهابي" على طول حدودها الجنوبية، مؤكّداً أمل بلاده في القضاء على جزئه الشرقي (شمالي سوريا) بعد المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي.
أردوغان: قضينا على غرب "الحزام الإرهابي" عند حدودنا الجنوبية
قال أردوغان إن تركيا قضت تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة "الحزام الإرهابي" على طول حدودها الجنوبية / AA
24 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن تركيا قضت تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة "الحزام الإرهابي" على طول حدودها الجنوبية، معرباً عن أمل بلاده في القضاء على الجزء الشرقي للمؤامرة (شمالي سوريا)، عقب المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكيّ.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط وضباط الصفّ بأكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان "قضينا تماماً على الجزء الغربي من مؤامرة الحزام الإرهابي الذي يراد إنشاؤه على طول حدودنا الجنوبية، ونأمل في إفشالها عند القضاء على جزئه الشرقي بعد المفاوضات الجارية" مع الجانب الأمريكيّ.

وشدّد على أن تركيا تتحرك وَفْقاً لأولوياتها الأمنية وبما يخدم مستقبل مواطنيها، وأنها من هذا المنطلق اشترت منظومة S-400 الدفاعية، مؤكّداً أن القوات المسلَّحة التركية تُعتبر اليوم من الجيوش الرائدة في العالَم.

ولفت أردوغان إلى أنه أجرى الجمعة محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت نحو ساعة ونصف، وأنه سيُجرِي محادثات مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وتابع "تأتي إلى منطقتنا قوى من بُعد آلاف الكيلومترات وتحشد جيوشها في المنطقة، لتتهمنا بعد ذلك بالتشجيع على الحرب، فيما تُظهِر نفسها على أنها حمامة سلام".

ووصف أردوغان من يدّعي عدم وجود تركيا في شرق المتوسط بـ"البؤساء"، قائلاً "في هذه المنطقة وجود لأمريكا وفرنسا وقطر وبريطانيا، أما تركيا فلا يريدون وجودها. يا لهم من بؤساء!".

وأكَّد أردوغان أن وجود التنظيمات الإرهابية داخل الحدود التركية قد وصل إلى نقطة الانتهاء إلى حدّ كبير، مشيراً أن أنقرة تعمل على حماية مصالحها في العراق وسوريا وشرق المتوسط ​​وشمال إفريقيا وأوروبا وعبر الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us