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أردوغان يجري زيارة لروسيا الثلاثاء المقبل، وظريف يصف محادثاته مع ماكرون بشأن الملف النووي بـ"البنّاءة".

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أردوغان يجري زيارة لروسيا الثلاثاء المقبل

يعتزم الرئيس التركي، الثلاثاء المقبل، إجراء زيارة تستغرق يوماً واحداً إلى روسيا، يلتقي خلالها نظيره الروسي. وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ أردوغان نظيره الروسي هاتفيّاً أن هجمات النظام السوري على إدلب "تشكّل تهديداً حقيقيّاً" للأمن القومي التركي. [TRT عربي]

والخميس سيطرت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي والمليشيات الأجنبية التابعة لإيران، على مدينة خان شيخون الواقعة بريف إدلب الجنوبي التي كان يقطن فيها قرابة 112 ألف مدني، نزوحوا منها جميعهم إثر الحملة العسكرية المكثفة للنظام على المدينة. [الأناضول]

ظريف يصف محادثاته مع ماكرون بشأن الملف النووي بـ"البنّاءة"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، "بنّاءة وجيدة". جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس. [TRT عربي]

وأضاف ظريف أن "فرنسا قدمت لإيران مقترحاً حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، والخطوات اللازم اتخاذها من قِبل الطرفين، ونحن أيضاً قدمنا مقترحاً من أجل تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة". وتابع الوزير الإيراني "أجرينا محادثات بنّاءة وجيدة". [TRT عربي]