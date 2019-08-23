سياسة
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أردوغان: سنواصل حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك شرق المتوسط
شدد الرئيس التركي على مواصلة بلاده حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا موجودة في شرق المتوسط عبر السفن التركية، والقوات البحرية تحمي تلك السفن.
أردوغان: سنواصل حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك شرق المتوسط
الرئيس التركي يؤكد مواصلة بلاده حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية في شرق المتوسط / AA
23 أغسطس 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى أنصار حزبه في إطار فاعليات الذكرى السنوية الـ18 لتأسيس حزب "العدالة والتنمية"، المقامة في العاصمة أنقرة الجمعة.

وقال أردوغان "نحن موجودون في شرق المتوسط عبر السفن التركية، والقوات البحرية تحمي تلك السفن".

وشدد على مواصلة أنقرة أنشطة التنقيب بالمنطقة المرخص لها من جمهورية شمال قبرص التركية.

وتابع "بينما تقول جهات ماذا يفعل الأتراك هنا (شرق المتوسط)؟ نحن نواصل العمل هناك وسنستمر في ذلك. لا يوجد انسحاب ولا خروج من هناك. نحن نعرف حقوقنا".

وأردف قائلاً "سنحمي حقوقنا وحقوق أبناء جلدتنا في شمال قبرص حتى النهاية. ما يقع على عاتقنا هو الوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة".

وتواصل سفينتا تنقيب تركيتان هما "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري التابع لها، وأنها ستواصل نشاطاتها بهذا الصدد.

وعلى صعيد آخر، أشار أردوغان إلى إجرائه الجمعة اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تباحثا خلاله التطورات الأخيرة بمنطقة إدلب، شمال غربي سوريا. وأضاف "في الأيام المقبلة، سنجري المباحثات ذاتها مع ترمب".

وتابع "المسألة برمتها تتمثل في التغلب في أسرع وقت ممكن على المشاكل في سوريا وبخاصة في شمال سوريا، وإنشاء منطقة يسود فيها السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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