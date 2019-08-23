سياسة
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الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية
استدعت وزارة الخارجية العراقية الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، وطالبت واشنطن بـ"الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية". الإعلام المحلي قال إن الخطوة تأتي على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي.
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية
الإعلام المحلي قال إن استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية يأتي على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي بالعراق / Reuters
23 أغسطس 2019

استدعت الخارجية العراقية الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين مكفيترز، وطالبت واشنطن بـ"الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية".

جاء ذلك في بيان للوزارة التي لم تشر إلى السبب المباشر للاستدعاء، لكن إعلاماً محلياً قال إن الخطوة تأتي على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، ويحظى بوجود عسكريين أمريكيين.

والأربعاء، اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بـ"إدخال" طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.

وذكر البيان أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم "استدعى مكفيترز لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق".

وأكد أن "العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية".

ووفق البيان، حث وزير الخارجية العراقي "الجانب الأمريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك في مختلف القطاعات".

وعام 2008، وقّع العراق وواشنطن اتفاقية أمنية تعرف بـ"اتفاقیة الإطار الاستراتیجي"، وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلد الأول.

وأضاف الحكيم أن "العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه".

ودعت الرئاسات الثلاث في العراق الخميس، إلى التحقيق في تفجيرات مجهولة طالت مخازن أسلحة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والحرب بالوكالة.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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