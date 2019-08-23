سياسة
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أردوغان يجري زيارة إلى روسيا الثلاثاء المقبل
يعتزم الرئيس التركي، الثلاثاء المقبل، إجراء زيارة تستغرق يوماً واحداً إلى روسيا، يلتقي خلالها نظيره الروسي. وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ أردوغان نظيره الروسي هاتفياً، بأن هجمات النظام السوري على إدلب "تشكل تهديداً حقيقياً" على الأمن القومي التركي.
أردوغان يجري زيارة إلى روسيا الثلاثاء المقبل
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري الثلاثاء زيارة تستغرق يوماً واحداً إلى روسيا يلتقي خلالها الرئيس الروسي / AA
23 أغسطس 2019

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء المقبل، زيارة تستغرق يوماً واحداً إلى روسيا، يلتقي خلالها نظيره فلاديمير بوتين.

وأوضح بيان صدر الجمعة، عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان يجري زيارة لروسيا في 27 أغسطس/آب الجاري، للقاء نظيره بوتين.

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ أردوغان نظيره الروسي هاتفياً، بأن هجمات النظام السوري على إدلب "تشكل تهديداً حقيقياً" على الأمن القومي التركي، محذراً من "أزمة إنسانية كبيرة" جراء ذلك.

والخميس، سيطرت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي والمليشيات الأجنبية التابعة لإيران، على مدينة خان شيخون الواقعة بريف إدلب الجنوبي.

والمدينة كان يقطن فيها قرابة 112 ألف مدني، نزوحوا منها جميعهم، إثر الحملة العسكرية المكثفة للنظام على المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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