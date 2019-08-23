سياسة
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الصين تعتزم فرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار
قالت الحكومة الصينية الجمعة، إنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، في خطوة تأتي رداً على التعريفات الجديدة على الواردات الصينية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً.
الصين تعتزم فرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار
الخطوة الصينية تأتي رداً على التعريفات الجديدة على الواردات الصينية التي هدد بها الرئيس الأمريكي مؤخراً / AA
23 أغسطس 2019

أعلنت الحكومة الصينية الجمعة، أنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن هذه الخطوة تأتي رداً على التعريفات الجديدة على واردات صينية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً.

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن موعد سريان الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية.

وكان ترمب هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم الجمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل، قبل تأجيل القرار إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوماً على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، التي تراوحت بين 550 و600 مليار دولار سنوياً.

ومراراً جددت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وخلال مايو/أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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