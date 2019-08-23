سياسة
2 دقيقة قراءة
ظريف يصف محادثاته مع ماكرون بشأن الملف النووي بـ"البنّاءة"
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، "بنّاءة وجيدة". جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس.
ظريف يصف محادثاته مع ماكرون بشأن الملف النووي بـ"البنّاءة"
وزير الخارجية الإيراني يصف محادثاته مع الرئيس الفرنسي بأنها "بنّاءة وجيدة" / AA
23 أغسطس 2019

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، بأنها "بنّاءة وجيدة".

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس.

وقال ظريف، إن "المحادثات التي أجريناها مع الرئيس الفرنسي جاءت في سياق المحادثات الهاتفية التي جرت بين روحاني وماكرون أخيراً".

وأضاف أن "فرنسا قدمت لإيران مقترحاً حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، والخطوات اللازم اتخاذها من قِبل الطرفين، ونحن أيضاً قدمنا مقترحاً من أجل تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة". وتابع الوزير الإيراني قائلاً "أجرينا محادثات بنّاءة وجيدة".

ومن المقرر أن يلتقي ظريف في باريس، الجمعة، أيضاً نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وتتمحور محادثات وزير الخارجية الإيراني حول تعهدات أوروبا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، حسب المصدر نفسه.

ومساء الأربعاء، وصل ظريف إلى النرويج قادماً من السويد في جولة أوروبية بدأها من فنلندا، وتشمل فرنسا، التي وصلها مساء الخميس.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب الجاري، بمدينة بياريتز، أقصى جنوب غربي فرنسا، والمطلّة على المحيط الأطلسي، قرب الحدود مع إسبانيا.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلّاً من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا.

ومنذ خروج الولايات المتحدة من في 8 مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي الإيراني الذي وُقّع عام 2015، وهي تواصل فرض عقوبات على طهران تستهدف صادراتها النفطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us