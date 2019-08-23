قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن بلاده لا تقبل أي اتفاق حول موارد شرق البحر المتوسط يستثنيها وجمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في إطار زيارته لبيروت التي بدأت اليوم وتستمرّ ليومين.

وأكَّد جاوش أوغلو أن أعمال التنقيب عن النِّفْط والغاز التي تُجرِيها تركيا شرقي المتوسط هي في جرفها القاري، وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن تركيا تنفّذ أنشطة لحماية حقوق شعب القبارصة الأتراك، مشدداً على أن "تركيا ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك حتى النهاية".

ومشيراً إلى الموارد الطبيعة شرقي المتوسط قال جاوش أوغلو "لا نقبل أي اتفاق يستثني تركيا وجمهورية قبرص التركية".

وفي الشأن السوري أشار الوزير التركي إلى قلق السوريين من العودة إلى بلادهم، وأكَّد ضرورة إيلاء المجتمع الدولي سد الاحتياجات الأساسية للسوريين العائدين إلى بلادهم أهمِّيَّة أكبر.

واقترح جاوش أوغلو "تنظيم منتدى مشترك مع لبنان والأردن والعراق حول عودة السوريين، ودعوة المجتمع الدولي للمشاركة فيه".