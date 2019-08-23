بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك لدى استقبال عون الوزير التركي والوفد المرافق له، في قصر بيت الدين في منطقة الشوف، وفق مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول.

وشارك في الاجتماع المغلق متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، والسفير التركي لدى بيروت هاكان تشاكل، ومسؤولون لبنانيون.

وذكرت المصادر الدبلوماسية التركية أن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية وأوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، مؤكّداً ضرورة عودتهم إلى وطنهم، وأشار إلى ضرورة تقديم المساعدات للسوريين العائدين إلى وطنهم حتى بعد عودتهم.

بدوره قال جاوش أوغلو عبر حسابه في موقع تويتر، إنه أكّد في لقائه مع عون أهمية أمن واستقرار لبنان بالنسبة إلى تركيا، وأضاف أنه بحث مع الرئيس اللبناني شؤون سوريا وفلسطين وشرق المتوسط.

وعقب لقائه عون، التقى جاوش أوغلو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في العاصمة بيروت.

ومن المرتقَب أن يلتقي جاوش أوغلو رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ووزير خارجيته جبران باسيل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، في وقت لاحق.