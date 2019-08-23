دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجمعة، المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المرتقبة" في كشمير.

وقال خان في تغريدة، بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد"، إن "الملايين من الكشميريين يخضعون للاحتلال الهندي، ويتعرضون للمضايقات والعنف".

وأردف "القوات الهندية منعت سكان الإقليم من ممارسة طقوسهم الدينية، بما في ذلك عيد الأضحى"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المرتقبة" في ولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، وتعطي الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الولاية، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملُّك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين، منطقة جامو وكشمير، ومنطقة لداخ، تتبعان مباشرةً الحكومة المركزية.