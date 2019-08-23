أصيب 3 مستوطنين الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة دولف وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.

وأشار الجيش في بيان له، إلى "تقارير عن عملية بالقرب من دولف قرب رام الله، كما يبدو أن في المكان 3 مصابين".

وأضاف البيان أن "التفاصيل قيد الفحص، وقوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الإصابات نجمت عن تفجير عبوة ناسفة.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن 3 إسرائيليين أصيبوا بالحادثة، أحدهم في حالة حرجة للغاية.

وذكر شهود عيان للأناضول، أنه سُمع صوت انفجار قرب بلدة دير بزيغ غربي رام الله بالقرب من مستوطنة دولف.

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وطواقم الإسعاف وصلت إلى الموقع.

وأشاروا إلى أن قوات من الجيش أغلقت الموقع، وبدأت عملية انتشار في محيطه، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدد من البلدات القريبة.