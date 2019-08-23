بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، زيارة رسمية للبنان تستمرّ ليومين.

وقال جاوش أوغلو عبر حسابه على تويتر، إنه سيجري خلال زيارته لـ"الدولة الصديقة لبنان" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين هناك.

وأفاد بيان للخارجية التركية بأن جاوش أوغلو سيعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن.

وأوضح البيان أن الوزير التركي سيتناول في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يعتزم جاوش أوغلو لقاء المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان.