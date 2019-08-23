سياسة
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الحكومة اليمنية تتّهم الإمارات بتفجير الوضع في شبوة
قال الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، إن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة مسؤولة عن تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة.
الحكومة اليمنية تتّهم الإمارات بتفجير الوضع في شبوة
الناطق باسم الحكومة اليمنية يتهم الإمارات بتأجيج الأوضاع في أبين / AFP
23 أغسطس 2019

اتهمت الحكومة اليمنية الجمعة، الإمارات العربية المتَّحدة بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأكَّد الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة مسؤولة عن تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأوضح بادي أن الإمارات أقدمت على تفجير الوضع في عتق رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعوديَّة لإنهاء الأزمة ووقف التصعيد العسكري.

وأكَّد عزم الحكومة على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بالوسائل كافة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن توسيع التمرُّد المسلَّح إلى محافظة شبوة يمثل تحدّياً واضحاً لأهداف التحالف العربي ولجهود السعوديَّة للتهدئة، كما اعتبره إصراراً على إفشال كل جهود احتواء الأزمة.

وقال إن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلَّح الذي تقوم به مليشيات الانتقالي.

ومساء الخميس اندلعت مواجهات على أطراف مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بين القوات الحكومية، وقوات تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيّاً، إذ تسعى الأخيرة للسيطرة على المحافظة بعد سيطرتها قبل منتصف الشهر الجاري على محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن.

وتقول مصادر محلية إن المواجهات مستمرة بين القوات الحكومية المتمركزة داخل المدينة، وقوات النخبة الشبوانية وتعزيزات للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، دون الكشف عن إحراز أي طرف لأي تقدم، في الوقت الذي يحلّق فيه الطيران الحربي السعوديّ على علو منخفض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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