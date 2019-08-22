سياسة
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معارك في شبوة اليمنية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي
اندلعت مواجهات مساء الخميس، بين قوات حكومية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية، فيما حلقت مقاتلات يُعتقد أنها سعودية في سماء مدينة عتق، إثر انفجار الوضع بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي
معارك في شبوة اليمنية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي
حشد المجلس الانتقالي تعزيزات لصالح ما تسمى بالنخبة الشبوانية الموالية له / AP
22 أغسطس 2019

قال مصدر عسكري في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية، إن مواجهات اندلعت مساء الخميس، على أطراف المدينة بين القوات الحكومية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن الوضع في مدينة عتق انفجر مساء الخميس، بين ما تسمى "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي، وقوات اللواء 21 التابع للحكومة الشرعية.

ولفت إلى أن مواجهات بين الطرفين اندلعت في عدد من المناطق على أطراف المدينة، دون أن يكشف عما أسفرت عنه المواجهات حتى الآن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي تتمركز خارج المدينة، وتسعى لاقتحامها، فيما تقوم القوات الحكومية بمحاولة صدها.

في الأثناء، قال مصدر محلي إن مقاتلات يُعتقد أنها سعودية تحلق في سماء مدينة عتق، إثر انفجار الوضع بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي.

وتقول مصادر حكومية في محافظة شبوة إن اللجنة السعودية التي وصلت إلى المحافظة في وقت سابق لاحتواء الأزمة، التقت ظهر الخميس، محافظ شبوة محمد صالح، وقيادات أمنية وعسكرية في المحافظة، وإنها لا تزال متواجدة على الرغم من انفجار الوضع.

ومنذ يومين يحشد المجلس الانتقالي تعزيزات لصالح ما تسمى بالنخبة الشبوانية الموالية له، في الوقت الذي حشدت القوات الحكومية تعزيزات لدعم اللواء 21.

والثلاثاء، سيطرت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين، بعد معارك عنيفة.

وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطرت قوات الحزام الأمني، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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