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أردوغان يقول إنه لا يمكن تجاهل تركيا وشمال قبرص في أي مشروع شرق المتوسط، وظريف يؤكد أن طهران لا تريد الحرب ومستعدة للعمل على مقترحات فرنسية بشأن الاتفاق النووي.

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أردوغان: سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء شمال قبرص أرسين تتار الخميس، إنه "لا يمكن إقامة أي مشروع يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرقي البحر المتوسط". [TRT عربي]

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط بكل حزم وإصرار، وأضاف "سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم كما ندافع عن حقوقنا". [الأناضول]

وشدد الرئيس التركي على أن موقف القبارصة الجنوبيين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا الحالي، وتابع "الذين كانوا بالأمس يسعون للسيطرة على جزيرة قبرص عبر إهدار دماء الأتراك فيها، يحاولون اليوم تحقيق هذا الهدف من خلال الهجمات السياسية والاقتصادية". [TRT عربي]

ظريف: إيران لن تبدأ حرباً في الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي، الذي وقّعته إيران مع القوى العالمية عام 2015، لكنها لن تتهاون مع تدخُّل الولايات المتحدة في الخليج. [TRT عربي]

كما حذّر ظريف من جهود الولايات المتحدة لتشكيل مهمة أمنية، انضمّت إليها حتى الآن بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة سفن الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية. [TRT عربي]

وقال "من الواضح أن هدف الولايات المتحدة من الوجود البحري في الخليج الفارسي هو التصدي لإيران. لا تنتظروا منا أن نبقى مكتوفي الأيدي حينما يدخل أحد مياهنا ويهدّدنا"، وأضاف "إيران لن تبدأ حرباً في الخليج، لكنها ستدافع عن نفسها". [رويترز]