سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 أغسطس/آب 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 أغسطس/آب 2019
أكد أردوغان أن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط / AA
23 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه لا يمكن تجاهل تركيا وشمال قبرص في أي مشروع شرق المتوسط، وظريف يؤكد أن طهران لا تريد الحرب ومستعدة للعمل على مقترحات فرنسية بشأن الاتفاق النووي.

الجديد على TRT عربي:

هل فتحت إسرائيل جبهة جديدة ضد إيران بمهاجمة العراق؟

هل يخسر الأردن القدس مجدداً؟

شاهد!

مبادرة اليأس

أردوغان: سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء شمال قبرص أرسين تتار الخميس، إنه "لا يمكن إقامة أي مشروع يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرقي البحر المتوسط". [TRT عربي]

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط بكل حزم وإصرار، وأضاف "سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم كما ندافع عن حقوقنا". [الأناضول]

وشدد الرئيس التركي على أن موقف القبارصة الجنوبيين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا الحالي، وتابع "الذين كانوا بالأمس يسعون للسيطرة على جزيرة قبرص عبر إهدار دماء الأتراك فيها، يحاولون اليوم تحقيق هذا الهدف من خلال الهجمات السياسية والاقتصادية". [TRT عربي]

ظريف: إيران لن تبدأ حرباً في الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي، الذي وقّعته إيران مع القوى العالمية عام 2015، لكنها لن تتهاون مع تدخُّل الولايات المتحدة في الخليج. [TRT عربي]

كما حذّر ظريف من جهود الولايات المتحدة لتشكيل مهمة أمنية، انضمّت إليها حتى الآن بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة سفن الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية. [TRT عربي]

وقال "من الواضح أن هدف الولايات المتحدة من الوجود البحري في الخليج الفارسي هو التصدي لإيران. لا تنتظروا منا أن نبقى مكتوفي الأيدي حينما يدخل أحد مياهنا ويهدّدنا"، وأضاف "إيران لن تبدأ حرباً في الخليج، لكنها ستدافع عن نفسها". [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us