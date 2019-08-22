أرسلت القوات المسلحة التركية الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب شماليّ سوريا.

وتضمّ التعزيزات آليات عسكرية ومدرعات، وذخائر قادمة من مختلف المناطق التركية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية.

وكانت تركيا وروسيا وإيران أعلنت في مايو/أيار 2017، توصّلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناء على اتفاق أستانا.

وتعرّض رتل عسكري تركي الاثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء، أن بلاده لن تغلق أو تنقل موقع نقطة المراقبة التاسعة التركية في إدلب شمالي سوريا إلى مكان آخر، مشيراً إلى أن النقاط ستواصل مهامها من مكان تواجدها.