سياسة
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الحوثيون: إيران تعتزم تعيين سفير لها في صنعاء
قال إبراهيم الديلمي، المعيَّن من قِبَل جماعة الحوثي سفيراً لها في طهران، إن إيران تعتزم تعيين سفير لها بالعاصمة صنعاء، مشيراً إلى رغبة دول أخرى في إعادة العلاقات مع اليمن والاعتراف بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ التابعين للحوثيين.
الحوثيون: إيران تعتزم تعيين سفير لها في صنعاء
تحدث الديلمي عن رغبة دول عدة في الاعتراف بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (تابعان للحوثيين)، دون تحديد تلك الدول / AA
22 أغسطس 2019

قال مسؤول في جماعة الحوثي اليمنية الخميس، إن إيران تعتزم تعيين سفير لها خلال الفترة المقبلة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ نهاية 2014.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إبراهيم الديلمي، الذي عينته جماعة الحوثي سفيراً لها في طهران، أوضح فيها أن المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسات متعددة لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع إيران تتمثل في تعيين سفير جديد لطهران بصنعاء.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة "الثورة" اليومية الخاضعة للحوثيين، إلى إعادة العمل بالاتفاقيات السابقة التي وقّعها اليمن وإيران خلال العقود الماضية.

وذكر أن 70 اتفاقية موقعة وجاهزة للتنفيذ تشمل المجالات الزراعية والطبية والتعليمية والاقتصادية والخدمية ستُجدوَل وَفقاً للظروف والاحتياجات.

وقال إن تفعيل التبادل الثقافي وتعزيز العمل الإغاثي والإنمائي ليس فقط عبر الحكومة، بل كذلك عبر المنظمات والجمعيات والفاعليات الشعبية في إيران.

ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات ملموسة في مشهد العلاقات الخارجية وتعيين مزيد من السفراء.

كما تحدث عن رغبة دول عدة في إعادة العلاقات مع اليمن والاعتراف بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (تابعان للحوثيين)، دون تحديد تلك الدول.

والسبت أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، أن المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين إبراهيم الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوَّضاً لدى إيران.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزاً للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير معترف بها دوليّاً).

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب من السلطات الإيرانية حول ما أورده الديلمي.

وتعد إيران، المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيراً معيَّناً من الحوثيين بعد نظام بشار الأسد في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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