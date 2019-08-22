سياسة
2 دقيقة قراءة
النظام السوري يستهدف محيط نقطة المراقبة التركية الثامنة في إدلب
استهدفت طائرات حربية للنظام السوري الخميس بالسلاح الثقيل، محيط نقطة المراقبة رقم 8 التابعة للجيش التركي قرب معرة النعمان في محافظة إدلب شمالي سوريا.
النظام السوري يستهدف محيط نقطة المراقبة التركية الثامنة في إدلب
نظام الأسد يستهدف محيط نقطة المراقبة التركية الثامنة في محافظة إدلب شمالي سوريا / AA
22 أغسطس 2019

استهدفت قوات النِّظام السوري الخميس، محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وقالت وكالة الأناضول إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري استهدفت بالسلاح الثقيل محيط نقطة المراقبة رقم 8 التابعة للقوات المسلَّحة التركية في منطقة الصرمان قرب معرة النعمان في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكَّدت الوكالة عدم وجود خسائر مادية أو بشرية في الاستهداف الذي وقع في منطقة خفض التصعيد.

وتقع نقطة المراقبة التركية الثامنة إلى الشمال من منطقة خان شيخون التي سيطر عليها النِّظام السوري في الأيام الأخيرة في ظل استمرار هجوم واسع بغطاء جوي روسي يستهدف ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وفي الأشهر الأخيرة استهدف النِّظام السوري عدداً من نقاط المراقبة التركية أو محيطها أكثر من مرة، وردّت القوات المسلَّحة التركية على مصادر النيران.

وهدّدَت تركيا مراراً بالردّ بقوة على النِّظام السوري إذا استمرت هجمات النِّظام على نقاط المراقبة، وقبل يومين حذّر وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو النِّظام السوري من "اللعب بالنار"، لافتاً إلى أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل حماية الجنود الأتراك في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us