استهدفت قوات النِّظام السوري الخميس، محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وقالت وكالة الأناضول إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري استهدفت بالسلاح الثقيل محيط نقطة المراقبة رقم 8 التابعة للقوات المسلَّحة التركية في منطقة الصرمان قرب معرة النعمان في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكَّدت الوكالة عدم وجود خسائر مادية أو بشرية في الاستهداف الذي وقع في منطقة خفض التصعيد.

وتقع نقطة المراقبة التركية الثامنة إلى الشمال من منطقة خان شيخون التي سيطر عليها النِّظام السوري في الأيام الأخيرة في ظل استمرار هجوم واسع بغطاء جوي روسي يستهدف ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وفي الأشهر الأخيرة استهدف النِّظام السوري عدداً من نقاط المراقبة التركية أو محيطها أكثر من مرة، وردّت القوات المسلَّحة التركية على مصادر النيران.

وهدّدَت تركيا مراراً بالردّ بقوة على النِّظام السوري إذا استمرت هجمات النِّظام على نقاط المراقبة، وقبل يومين حذّر وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو النِّظام السوري من "اللعب بالنار"، لافتاً إلى أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل حماية الجنود الأتراك في سوريا.