تشهد محاور القتال المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس هدوءاً حذراً بعد يوم من تجدُّد المواجهات بين مليشيات حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني، في محور منطقة السبيعة (جنوبي العاصمة) وإحراز قوات الوفاق تقدماً، حسب المركز الإعلامي لها.

وفي ساعة متأخرة من الأربعاء شنّ الطيران الحربي التابع لقوات حفتر ضربات جوية على طريق المطار، دون معرفة الخسائر التي سبّبتها تلك الضربات.

والأربعاء أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة جنوبي طرابلس، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصراً من مليشيات حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.

وقال المجعي لوكالة الأناضول، إن "القوات سيطرت على أهمّ التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر حاليّاً في الأحياء السكنية، لذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين"، موضحاً أن العملية العسكرية الحالية "تُعتبر تمهيداً للعملية الكبرى"، دون تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن السبيعة تُعَدّ منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية لمدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

والسيطرة على السبيعة تعني عسكرياً محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما تسهل لقوات الوفاق السيطرة على مطار طرابلس القديم.