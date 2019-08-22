كشفت إيران الخميس، عن المنظومة الدفاعية الجوية "باور 373" المصنّعة محلياً، تزامناً مع يوم الصناعة الدفاعية.

وأشار وزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي في كلمة له خلال مراسم الكشف عن المنظومة، إلى أن "باور 373" التي بدأ تصنيعها قبل عدة أعوام، تُعَدّ أهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي، قائلاً إن بالإمكان استخدامها ضدّ عديد من الأهداف الجوية في ارتفاعات عالية.

ولفت حاتمي إلى أن منظومة "باور 373" الصاروخية مماثلة لمنظومة"S-300"الصاروخية الروسية، بل تتفوق عليها تقنياً، وَفْقاً لما نقلته وكالة فارس الإيرانيَّة.

والمنظومة الدفاعية "باور 373" قادرة على اكتشاف ما يصل إلى 100 هدف في وقت واحد، ومواجهتها بستة أسلحة مختلفة.

ويأتي الإعلان عن المنظومة في وقت يتصاعد فيه التوتُّر بين إيران والولايات المتَّحدة، في حين تحاول إيران مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد كثير من الأسلحة.