أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، عن ثقته في أن يصل حجم التبادل التجاري بين بلاده وألمانيا إلى 50 مليار دولار في أقرب وقت ممكن بدلاً من 37 مليار حالياً، وذلك بفضل جهود رجال الأعمال الألمان الذين يستثمرون في تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي الأربعاء، خلال مشاركته في لقاء مع مستثمرين ورجال أعمال أتراك وألمان أعضاء باتحاد الغرف الألمانية، والغرفة التجارية الصناعية التركية الألمانية، بالعاصمة برلين التي يزورها حالياً.

وذكر وارنك أن ما يقرب من 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، كانت لهم إسهامات لا يمكن إنكارها في اقتصاد البلاد ورفاهيتها، مشيراً إلى أن في تركيا استثمارات في المقابل تنفّذها شركات ألمانية.

وتابع قائلاً "الشركات الألمانية تقدم إسهامات كبيرة وهامة للصناعة التركية، من خلال إضافة قيم جديدة، وخلق فرص كثيرة للعمل".

وشدّد على أن زعماء وقادة البلدين حريصون كل الحرص على دفع العلاقات الثنائية بينهما إلى مرحلة أعمق وأقوى، مشيراً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا و ألمانيا حاليّاً 37 مليار دولار، ونسعى لرفعه إلى 50 مليار خلال فترة وجيزة بفضل إصرار وعزيمة رجال الأعمال الألمان الذين يستثمرون في تركيا".

وبيّن أن ما يزيد على 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في عديد من القطاعات بتركيا، مضيفاً "وهذا مؤشّر على ثقة المستثمرين الألمان بالبنية التحتية الصناعية القوية لتركيا، وبالاستقرار الذي يتعزز كل يوم بفضل الإرادة السياسية للبلاد".

كما أعرب الوزير عن شكره لعالم الأعمال الألماني لثقته بالاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن بلاده تقدم للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق قارتي آسيا وإفريقيا.