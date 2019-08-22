أعلن الحوثيون فجر الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعوديَّة بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيَّر نفّذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات (قاصف-2K) وأصابت أهدافها".

وأضاف سريع وَفْقًا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع "والعملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

في المقابل أعلن التحالف في اليمن الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعوديَّة.

وقال المتحدث الرسميّ باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، وَفْقًا لوكالة الأنباء السعوديَّة، إن "قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط".

وكثّف الحوثيون مؤخَّرًا من هجماتهم بالطائرات المسيَّرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعوديَّة.