سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية
أعلنت الحوثيون فجر الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيَّرة. وقال المتحدث باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسيَّر نفّذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات (قاصف-2K) وأصابت أهدافها".
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية
الحوثيون أعلنوا استهداف منظومة الاتصالات العسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية / Reuters
22 أغسطس 2019

أعلن الحوثيون فجر الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعوديَّة بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيَّر نفّذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات (قاصف-2K) وأصابت أهدافها".

وأضاف سريع وَفْقًا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع "والعملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

في المقابل أعلن التحالف في اليمن الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعوديَّة.

وقال المتحدث الرسميّ باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، وَفْقًا لوكالة الأنباء السعوديَّة، إن "قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط".

وكثّف الحوثيون مؤخَّرًا من هجماتهم بالطائرات المسيَّرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعوديَّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us