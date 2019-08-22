أهم الأحداث:

أنقرة وواشنطن تتفقان على إطلاق المرحلة الأولى من خطة إنشاء منطقة آمنة بسوريا، والجامعة العربية تدين مخطط إسرائيل لتهويد القدس في الذكرى الـ50 لإحراق الأقصى.

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أنقرة وواشنطن تتفقان على إطلاق المرحلة الأولى من خطة إنشاء منطقة آمنة بسوريا

اتفق وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفياً، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، اعتباراً من مساء الأربعاء. [TRT عربي]

وقرر الجانبان عقد الوفدين العسكريين للبلدين لقاء في أنقرة في أقرب وقت، لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة. [الأناضول]

الجامعة العربية تدين مخطط إسرائيل لتهويد القدس في الذكرى الـ50 لإحراق الأقصى

أدانت الجامعة العربية الأربعاء، "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات تهويد القدس". جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى عام 1969، وفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر. [TRT عربي]

وأوضح أن ذلك بهدف "تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم للحرم القدسي، لتقسيمه وتقويضه وتهويده في ظل دعم أمريكي واسع ومعلن غير محدود، بل وبمشاركة رسمية ميدانية في تنفيذ مشاريع تهويد القدس"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان وهذه الجرائم المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية". [TRT عربي]