أدى 9 من العسكريين والمدنيين الأربعاء، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أعضاء المجلس السيادي التسعة أدوا اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس على بابكر.

وتغيّب عن أداء اليمين محمد حسن التعايشي، دون معرفة الأسباب.

وفي وقت سابق، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي.

ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهراً، حسب وثيقة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهراً، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.

وأصدر البرهان الثلاثاء، مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.

وينص مرسوم المجلس السيادي على تكونه من عبد الفتاح البرهان رئيساً، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي" و"ياسر العطا" و"شمس الدين الكباشي" و"إبراهيم جابر إبراهيم" (قائمة العسكريين في المجلس السيادي).

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم 5 من ترشيح قوى الحرية والتغيير، والسادس بتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي، وهم "عائشة موسى، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وحسين شيخ إدريس، ورجاء نيكولا".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.