أعلن الوقف السرياني في إسطنبول الثلاثاء، دعمه لخطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وقال الوقف عبر حسابه في تويتر، "ندعم خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، ونريد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجموعات المسيحية التي تعيش في المنطقة".

وأضاف أن تنظيم PYD/YPG الإرهابي في سوريا، يمارس ضغوطاً ممنهجة ضد السريان في مناطق تواجدهم هناك، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل المزيد من المسؤولية.

وأكد أن التنظيم الإرهابي خطف الشباب السريان بالقوة، وأغلق المدارس السريانية وأجبر معظمهم على مغادرة سوريا.

وقبل نحو أسبوعين، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارته.

وتضم تركيا أقلية سريانية صغيرة، يتركز أغلبها في ولاية ماردين جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.