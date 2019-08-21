سياسة
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الوقف السرياني في إسطنبول يؤيّد إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا
قال الوقف السرياني في إسطنبول الثلاثاء، إنه يدعم خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، معبراً عن رغبته في "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجموعات المسيحية التي تعيش في المنطقة".
الوقف السرياني في إسطنبول يؤيّد إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا
قال الوقف إن تنظيم PYD/YPG الإرهابي في سوريا يمارس ضغوطاً ممنهجة ضد السريان في شرق نهر الفرات / AA
21 أغسطس 2019

أعلن الوقف السرياني في إسطنبول الثلاثاء، دعمه لخطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وقال الوقف عبر حسابه في تويتر، "ندعم خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، ونريد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجموعات المسيحية التي تعيش في المنطقة".

وأضاف أن تنظيم PYD/YPG الإرهابي في سوريا، يمارس ضغوطاً ممنهجة ضد السريان في مناطق تواجدهم هناك، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل المزيد من المسؤولية.

وأكد أن التنظيم الإرهابي خطف الشباب السريان بالقوة، وأغلق المدارس السريانية وأجبر معظمهم على مغادرة سوريا.

وقبل نحو أسبوعين، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارته.

وتضم تركيا أقلية سريانية صغيرة، يتركز أغلبها في ولاية ماردين جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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