كشفت بكين الأربعاء، عن مصير موظف بالقنصلية البريطانية بعد يوم على إعلان لندن اختفاءه في الصين، مشيرةً إلى أنه موجود لديها رهن الاحتجاز الإداري في مدينة شنجن.

وقال متحدث الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الموظف البريطاني محتجز في مدينة شنجن جنوب غربي البلاد لمدة 15 يوماً، دون توضيح سبب احتجازه.

والثلاثاء، أعربت الخارجية البريطانية عن "قلقها البالغ" إزاء اختفاء أحد موظفي قنصليتها لدى مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم، عقب دخوله الصين في رحلة عمل، حسب بيان صادر عنها.

وذكر البيان أن الخارجية البريطانية تطلب معلومات من حكومة هونغ كونغ ومقاطعة غواندونغ، بشأن مصير الموظف الذي احتُجز أثناء عبوره من مدينة شنجن الصينية إلى هونغ كونغ، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظف المختفي يُدعى سيمون شنغ مان كيت، وهو مسؤول التجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية.

وأوضحت أن كيت كان حضر حدثاً تجارياً في مدينة شنجن، في 8 أغسطس/آب الجاري.

وتشهد مقاطعة هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ 1997 وتخضع لسيطرة الصين، احتجاجات غير مسبوقة ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى حكومات الصين وماكوا وتايوان.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، طلبت الخارجية الصينية من الحكومة البريطانية عدم التدخل في أزمة "هونغ كونغ" والشؤون الداخلية للصين.