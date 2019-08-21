سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تعلن احتجاز موظف بالقنصلية البريطانية لدى هونغ كونغ
كشفت بكين الأربعاء، عن مصير موظف بالقنصلية البريطانية بعد يوم على إعلان لندن اختفاءه في الصين، مشيرةً إلى أنه موجود لديها رهن الاحتجاز الإداري في مدينة شنجن.
الصين تعلن احتجاز موظف بالقنصلية البريطانية لدى هونغ كونغ
سيمون شنغ مان كيت هو مسؤول التجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ
21 أغسطس 2019

كشفت بكين الأربعاء، عن مصير موظف بالقنصلية البريطانية بعد يوم على إعلان لندن اختفاءه في الصين، مشيرةً إلى أنه موجود لديها رهن الاحتجاز الإداري في مدينة شنجن.

وقال متحدث الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الموظف البريطاني محتجز في مدينة شنجن جنوب غربي البلاد لمدة 15 يوماً، دون توضيح سبب احتجازه.

والثلاثاء، أعربت الخارجية البريطانية عن "قلقها البالغ" إزاء اختفاء أحد موظفي قنصليتها لدى مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم، عقب دخوله الصين في رحلة عمل، حسب بيان صادر عنها.

وذكر البيان أن الخارجية البريطانية تطلب معلومات من حكومة هونغ كونغ ومقاطعة غواندونغ، بشأن مصير الموظف الذي احتُجز أثناء عبوره من مدينة شنجن الصينية إلى هونغ كونغ، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظف المختفي يُدعى سيمون شنغ مان كيت، وهو مسؤول التجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية.

وأوضحت أن كيت كان حضر حدثاً تجارياً في مدينة شنجن، في 8 أغسطس/آب الجاري.

وتشهد مقاطعة هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ 1997 وتخضع لسيطرة الصين، احتجاجات غير مسبوقة ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى حكومات الصين وماكوا وتايوان.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، طلبت الخارجية الصينية من الحكومة البريطانية عدم التدخل في أزمة "هونغ كونغ" والشؤون الداخلية للصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us