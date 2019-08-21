بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في اتصال هاتفي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن أردوغان وميركل تباحثا هاتفياً العلاقات الثنائية إلى جانب قضايا إقليمية.

وكان أردوغان وميركل عقدا لقاء مغلقاً على هامش قمة العشرين التي عُقدت في أوساكا باليابان نهاية يونيو/حزيران الماضي.

يأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة إقليمياً، أبرزها اتفاق المنطقة الآمنة بين أنقرة وواشنطن ومستجدات الملف السوري والمعارك المتواصلة شمالي البلاد.