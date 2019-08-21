قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين التقوا قبل نحو أسبوعين داخل الأراضي السورية، مع أعضاء في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا.

وأضاف صويلو في لقاء تلفزيوني، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوماً، داخل الأراضي السورية، وجمع مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، مع أعضاء في هذا التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن تركيا تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف التنظيم الإرهابي "فرداً فرداً"، وهي على دراية بمضمون اللقاء، دون أن يكشف مضمون ما جرى خلال اللقاء المذكور.

وتابع صويلو متسائلاً "ألا نعرف من يقف وراء تنظيم PKK؟ ولماذا أمريكا موجودة في تلك المناطق؟ (شمال شرقي سوريا)، ولماذا تهرع دول العالم لتوجد لنفسها موطئ قدم في تلك المنطقة؟".

وفي تعليقه على مشاركة شاهين جيلو المطلوب من قبل السلطات التركية بسبب ضلوعه في أعمال إرهابية، مطلع يوليو/تموز الماضي، في التوقيع على خطة عمل من أجل الإنهاء والمنع لتجنيد الأطفال في ما يسمى قوات قسد التي تشكل تنظيم YPG/PKK قوامها الرئيسي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال صويلو "نحن نعرف شاهين جيلو جيداً، وموقعه في تنظيم PKK الإرهابي".

وأضاف الوزير في نفس الموضوع إن جيلو "ذهب إلى جنيف ليقول إن تنظيمه الإرهابي بصدد التخلي عن تجنيد الأطفال. الموضوع بالنسبة لهم بهذه البساطة".

كما كشف صويلو أن الأمن التركي أوقف شخصاً كان يعتزم القيام بعملية إرهابية، مشيراً إلى أن تركيا تقع في جزء مهم من هذا العالم، وأن قواتها الأمنية تواصل السهر لتأمين أمن المواطنين والمقيمين وإجهاض الهجمات الإرهابية المحتملة.