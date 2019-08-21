سياسة
2 دقيقة قراءة
الداخلية التركية: أمريكيون التقوا أعضاء تنظيم إرهابي في سوريا
كشف وزير الداخلية التركي الثلاثاء، عن لقاء جرى قبل نحو أسبوعين في سوريا، بين مسؤولين أمريكيين وأعضاء في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا.
الداخلية التركية: أمريكيون التقوا أعضاء تنظيم إرهابي في سوريا
وزير الداخلية التركي قال إن بلاده تعمل على تأمين أمن المواطنين والمقيمين وإجهاض الهجمات الإرهابية المحتملة / AA
21 أغسطس 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين التقوا قبل نحو أسبوعين داخل الأراضي السورية، مع أعضاء في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا.

وأضاف صويلو في لقاء تلفزيوني، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوماً، داخل الأراضي السورية، وجمع مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، مع أعضاء في هذا التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن تركيا تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف التنظيم الإرهابي "فرداً فرداً"، وهي على دراية بمضمون اللقاء، دون أن يكشف مضمون ما جرى خلال اللقاء المذكور.

وتابع صويلو متسائلاً "ألا نعرف من يقف وراء تنظيم PKK؟ ولماذا أمريكا موجودة في تلك المناطق؟ (شمال شرقي سوريا)، ولماذا تهرع دول العالم لتوجد لنفسها موطئ قدم في تلك المنطقة؟".

وفي تعليقه على مشاركة شاهين جيلو المطلوب من قبل السلطات التركية بسبب ضلوعه في أعمال إرهابية، مطلع يوليو/تموز الماضي، في التوقيع على خطة عمل من أجل الإنهاء والمنع لتجنيد الأطفال في ما يسمى قوات قسد التي تشكل تنظيم YPG/PKK قوامها الرئيسي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال صويلو "نحن نعرف شاهين جيلو جيداً، وموقعه في تنظيم PKK الإرهابي".

وأضاف الوزير في نفس الموضوع إن جيلو "ذهب إلى جنيف ليقول إن تنظيمه الإرهابي بصدد التخلي عن تجنيد الأطفال. الموضوع بالنسبة لهم بهذه البساطة".

كما كشف صويلو أن الأمن التركي أوقف شخصاً كان يعتزم القيام بعملية إرهابية، مشيراً إلى أن تركيا تقع في جزء مهم من هذا العالم، وأن قواتها الأمنية تواصل السهر لتأمين أمن المواطنين والمقيمين وإجهاض الهجمات الإرهابية المحتملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us