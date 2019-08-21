سياسة
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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسّس أمريكية
قالت جماعة الحوثي الثلاثاء، إنها أسقطت طائرة تجسس أمريكية مسيّرة في محافظة ذمار وسط اليمن، في الوقت الذي نقلت فيه أنباء عن شنّ التحالف العربي ثلاث غارات في المحافظة ذاتها.
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسّس أمريكية
طائرة التجسس المسقطة من نوع MQ9 أمريكية الصنع / Reuters
21 أغسطس 2019

أسقطت جماعة الحوثي الثلاثاء، طائرة تجسس أمريكية مسيرة من نوع MQ9 في محافظة ذمار وسط اليمن، فيما شنّ التحالف العربي ثلاث غارات، وفق متحدث عسكري وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع لوكالة سبأ التابعة للجماعة، إنه جرى إسقاط الطائرة بصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وطُوّر محلياً، وسيُكشف عنه في مؤتمر صحفي قريباً.

وأضاف "نؤكد لقوى العدوان (يقصد التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية) أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية، وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقاً".

وتابع أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة، إذ أصبحت لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية".

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على موقع للحوثيين في مدينة ذمار جنوب صنعاء، ولم يصدر على الفور تصريح من التحالف ولا الحوثيين بشأن تلك الغارات، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف الذي يحظى بدعم أمريكي عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات التابعة للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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