سياسة
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المجلس العسكري السوداني يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.
المجلس العسكري السوداني يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان
عبد الفتاح البرهان سيتسلم رئاسة مجلس السيادة  / Reuters
20 أغسطس 2019

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي.

وقال الكباشي، إن البرهان سيؤدي القسم رئيساً للمجلس السيادي، في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون اليمين الدستورية في الساعة 11.00 من صباح الأربعاء.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيتم تعيينه الأربعاء ويؤدي القسم في اليوم نفسه.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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