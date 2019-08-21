أهم الأحداث:

جاوش أوغلو يؤكد استمرار دعم الائتلاف السوري المعارض ويحذر النظام السوري من اللعب بالنار، ومارتن غريفيث يقول إن أحداث جنوبي اليمن جعلت من تقسيم البلاد تهديداً حقيقياً.

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جاوش أوغلو: لن نسمح للولايات المتحدة بتكرار مسار المماطلة

قال وزير الخارجية التركي الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تقديم الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وشدد على أن الوصول إلى الحل السياسي في سوريا يعتبر على رأس أولويات الدبلوماسية التركية. [TRT عربي]

في سياق آخر، حذر جاوش أوغلو النظام السوري من اللعب بالنار بعد تعرض رتل عسكري تركي لهجوم. وبخصوص إنشاء المنطقة الآمنة، شدد على أن أنقرة لن تسمح للولايات المتحدة بتكرار مسار المماطلة الذي حصل في اتفاق خريطة طريق منبج. [TRT عربي]

وأضاف "محادثاتنا مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ستتواصل ولدينا خطة حال لم نتوصل إلى اتفاق"، وتابع "لن نقبل بإلهاء الولايات المتحدة لتركيا وتقديمها السلاح لتنظيم YPG/PKK الإرهابي". [الأناضول]

غريفيث: تقسيم اليمن أصبح تهديداً حقيقياً

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء، إن الأحداث التي شهدتها مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، ومحافظة أبين جنوبي اليمن "جعل من تقسيم اليمن تهديداً حقيقياً"، وندد بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين. [TRT عربي]

وقال إن "الأحداث في جنوب اليمن أثارت أسئلة دون إجابات، عن مستقبل البلاد، وإن هناك خطراً يمكن أن يتعرض له نسيج المجتمع اليمني"، مشيراً إلى أنه من الضروري إيقاف النزاع فوراً في اليمن. [TRT عربي]

من جهة أخرى، قال غريفيث إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، على ضرورة استمرار الحوار جنوب اليمن، وأوضح أن هناك جهوداً لاستعادة النظام والاستقرار هنالك، وقال "اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار". [الأناضول]