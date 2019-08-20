جدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

جاء ذلك خلال استقبال جاوش أوغلو، الثلاثاء، وفداً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة رئيس الائتلاف أنس العبدة، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف جاوش أوغلو في تغريدة، أن تركيا تعمل على حماية وضع إدلب وإنهاء الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد، وشدد على أن الوصول إلى الحل السياسي في سوريا يعتبر على رأس أولويات الدبلوماسية التركية.

وقال الوزير التركي إن تركيا ستواصل دعمها للائتلاف، وتعمل على تكثيف الجهود من أجل وقف الهجمات التي تستهدف المنطقة.