سياسة
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باكستان تعتزم إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية
تعتزم الحكومة الباكستانية إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية، حسب تصريح لوزارة الخارجية الباكستاني، الثلاثاء، الذي قال إن بلاده اتخذت القرار "بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار".
باكستان تعتزم إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية
القرار أعلنه، الثلاثاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي / AFP
20 أغسطس 2019

قالت باكستان، الثلاثاء، إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها، الأمر الذي أثار غضب إسلام أباد.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية، القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت نيودلهي ألغت، في 5 أغسطس/آب الجاري، المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح حكماً ذاتياً لإقليم "جامو وكشمير"، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.

وصادق البرلمان الهندي على قرار بتقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.

وكانت تلك المادة الدستورية تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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