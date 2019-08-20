تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد والمقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكتب جونسون في تغريدة أنه "يجب احترام نتيجة الاستفتاء"، في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الذي جرى عام 2016، وتابع "سنغادر الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول".

جاءت تغريدة رئيس الوزراء البريطاني بعد تصريح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، على تويتر أيضاً، قال فيها "إن شبكة الأمان (بند في الاتفاق بين بروكسل ولندن) كانت لضمان عدم وضع حدود صلبة على جزيرة أيرلندا (بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية) إلى حين إيجاد بديل عنها".

وأضاف تاسك "أولئك الذين يعارضون بند شبكة الأمان، ولا يقترحون بدائل واقعية، يدعمون في الواقع إعادة إقامة حدود، حتى وإن كانوا لا يعترفون بذلك".

وسبق أن اعتبر جونسون الشهر الماضي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي "غير مقبول"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإجراء مفاوضات جديدة، ومركزاً بالخصوص على "إلغاء" بند "شبكة الأمان" المتعلق بالحدود الأيرلندية.

ويُبقي إجراء بند "شبكة الأمان" المؤقت، بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، إلى حين التوصل إلى حل نهائي لأزمة الحدود بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار الماضي، لكن جرى تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.